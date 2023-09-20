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Армения подтвердила резкое снижение интенсивности боевых действий в Карабахе

13:38
  • среда
  • 20 сентября 2023

Баку и Степанакерт согласовали прекращение огня

Интенсивность боевых действий в Нагорном Карабахе резко сократилась. Такое заявление сделал в среду, 20 сентября, премьер-министр Армении Никол Пашинян.
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Политик заявил, что Ереван принял к сведению заявления Азербайджана относительно ситуации в Нагорном Карабахе.

При этом десятки протестующих начали собираться у здания кабмина в центре Еревана, они скандируют антиправительственные лозунги и требуют отставки Пашиняна, сообщает ТАСС.

Ранее власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики подтвердили сообщение о полном прекращении боевых действий с 13:00. Армия непризнанной республики полностью разоружается и расформировывается. Тяжелая техника и вооружение выводится с ее территории.

Российские миротворцы на фоне обострения в регионе продолжают выполнять свои обязанности. Они, в частности, эвакуировали более двух тысяч человек из числа мирного населения Нагорного Карабаха.

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