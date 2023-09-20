Собянин поручил повысить городскую доплату к пенсии в 2024 году

Также объявлено об изменениях в госпрограммах развития города

В Москве проиндексируют доплату столичным пенсионерам в 2024 году. Такое поручение дал Сергей Собянин на первом после вступления в должность заседании Президиума Правительства города.

Также в ходе заседания было объявлено об изменениях в госпрограммах развития города. Обновления коснутся реконструкции московских поликлиник, программ реновации жилья, "Мой район", "Московское долголетие", программы развития Московского метрополитена и многих других.

Ранее Сергей Собянин поручил реконструировать 500 школьных корпусов в течение пяти лет.

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