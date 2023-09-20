Обострение в Нагорном Карабахе: достигнута договоренность о прекращении огня

Посредничество оказали российские миротворцы

Боевые действия в Карабахе прекратились сегодня днем. Как заявили в нашем Минобороны, соответствующая договоренность между Баку и представителями Степанакерта была достигнута при активном посредничестве командования российским миротворческим контингентом в регионе.

Договорённости достигнуты. Антитеррористическая операция Азербайджана против Нагорно-Карабахской республики приостановлена. Все боевые действия прекратились с 13 часов.

"При посредничестве командования российским миротворческим контингентом между азербайджанской стороной и представителями Нагорного Карабаха достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий. Реализация договоренностей будет осуществлена в координации с командованием российским миротворческим контингентом", - заявили в российском Минобороны.

Армения в переговорах между Азербайджаном и Нагорным Карабахом не участвовала, но заявления Баку Ереван принял к сведению. Это официальная позиция действующего премьера Никола Пашиняна. Единственное, что смутило политика - упоминание вывода из региона армянских ВС. Глава Армении заявил: армия его страны с 2021 года не находится в Нагорном Карабахе. Эти реплики вызвали в Ереване новую волну негодования. К Дому правительства в центре армянской столицы вновь подтягиваются люди, не согласные с действиями собственного лидера. Никола Пашиняна обвиняют в предательстве и в том, что он фактически бросил на произвол судьбы соотечественников, проживающих на территории Нагорного Карабаха.

Ещё в мае глава Армении самолично признал факт того, что непризнанная республика принадлежит Азербайджану. Чётко озвучил даже границы. Чем превратил разгоревшийся по новому конфликт в сугубо внутренний, азербайджанский.

"Территория в 86600 квадратных километров включает также Нагорный Карабах. Но следует отметить, что вопрос прав и безопасности армян Нагорного Карабаха должен обсуждаться в формате диалога Степанакерт-Баку", - заявлял тогда Пашинян.

Примечательно, что заявление было сделано сразу после беседы армянского премьера с западными партнёрами. Велика вероятность, что именно встреча в Праге и стала катализатором отказа. Удивительно, что некоторые протестующие в армянской столице накануне отправились блокировать посольство Российской Федерации. Логичнее было бы предъявлять претензии другим консульствам. С заявлением выступил российский МИД.

"На судьбу нагорно-карабахского урегулирования кардинально повлияло признание официальным Ереваном в октябре 2022 г. и мае 2023 г. на саммитах под эгидой Евросоюза Нагорного Карабаха частью территории Азербайджана. Это изменило основополагающие условия, при которых было подписано Заявление лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 г., а также положение Российского миротворческого контингента", - говорится в заявлении.

Российские миротворцы появились в Карабахе на основе трёхстороннего соглашения. Функционал определялся как наблюдательный - они должны были следить за сохранением мира в регионе. Впрочем, после признания Пашиняном Карабаха территорией Азербайджана статус миротворцев стал гораздо менее определённым. Тем не менее, весь вчерашний день наши военные, находящиеся в непризнанной республике, занимались эвакуацией мирного населения из наиболее опасных районов. Работа по оказанию помощи продолжается и сегодня. Армия обороны Нагорного Карабаха будет расформирована и разоружена, а техника вывезена с территории и утилизирована. Азербайджан же должен будет предоставить коридор для эвакуации жителей и остатков карабахской армии.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр"

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