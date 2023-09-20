Он скончался 16 сентября на 95-м году жизни

В Москве прощаются с поэтом Николаем Добронравовым. Человеком, чье творчество знакомо с детства миллионам жителей нашей страны. В соавторстве со своей супругой, композитором Александрой Пахмутовой, Николай Николаевич написал сотни песен, многие из которых стали по-настоящему всенародно любимыми.

Их пели независимо от возраста, национальности, взглядов, социального статуса. Траурная церемония проходит в Концертном зале имени Чайковского. Проводить в последний путь поэта пришли сотни людей, в том числе политики, общественные деятели, артисты.

Лев Лещенко: "Мы благодарны ему за то, что он сделал свои песни некими постулатами жизненными. И мы жили с этими постулатами и учились у него любить, дружить, радоваться жизни, быть честными, порядочными, справедливыми, нравственными".

Певица Зара: "Мы выросли на его песнях. Эти песни - достояние нашей страны. И я очень надеюсь, что наши дети и внуки будут также любить эти песни и также ими дорожить".

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