Руферы забрались на московскую высотку: двое сорвались, убегая от полиции

Задержаны 14 человек

В Москве задержали 14 руферов, которые накануне залезли на крышу высотки на Котельнической набережной. Они пробрались в здание ради одной цели - запечатлеть себя со звездой на шпиле.

Селфи на грани безрассудства. Несколько любителей острых ощущений, почти все – молодые люди, забрались на шпиль высотки на Котельнической набережной и, держась за звезду, с удовольствием позировали в камеры телефонов своим приятелям и прохожим. Впрочем, жильцы дома выходку не оценили. Тем более, что эта "вылазка" ловцов адреналина, далеко не первая.

Через несколько минут на место прибыли усиленные наряды полиции. Оказалось, что забраться на шпиль высотки планировали 35 человек. Успели только четырнадцать экстремалов. Так или иначе, но силовики задержали всех. Сейчас руферы дают показания.

Как рассказали в столичной прокуратуре, двое пытались покинуть место правонарушения и спрыгнули со второго этажа здания. Личности пострадавших установлены: это 27-летний Святослав Ермолов и 24-летний Александр Балакирев. Один москвич, второй из Санкт-Петербурга. Сейчас оба с травмами находятся в НИИ Склифосовского. Жильцы дома говорят, что в дом на Котельнической руферы и в прежние годы пробирались не раз. Когда по техническим коридорам, когда по монтажным лестницам. Вот только остановить любителей пощекотать себе нервы пока не получается. Юридических оснований не пускать молодых людей в высотку нет. А домовая служба безопасности пенсионного возраста, даже если захочет, за прыткими экстремалами не угонится.

Жильцы говорят: досадно, что высотка, как памятник архитектуры, плохо охраняется. В любом случае отделаться только извинениями в духе "простите, я больше не буду" руферам, скорее всего, не удастся.

"Если же они взламывали чердаки или какие-то замки, то это уже будет трактоваться, как мелкое хулиганство, штрафные санкции предусмотрены от 500 тысяч рублей до 1 миллиона рублей, а также до 15 суток", - говорит адвокат Геннадий Нефедовский.

Какие санкции принять и к кому из нарушителей спокойствия персонально - сейчас решают правоохранительные органы.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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