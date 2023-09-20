Очевидцы рассказали о взрыве газа в подмосковной Балашихе

Погибли пять человек

Последние данные о взрыве газа в Балашихе: известно о 5 погибших. Среди них двое спасателей, которые оказались под завалами из-за повторного обрушения. Тем временем, в управляющей и газовой компаниях начались обыски.

Техника и спасатели работают без остановки - под завалами все ещё могут находиться люди. Сегодня утром в Балашихе прогремел взрыв - в руины превратились несколько этажей в девятиэтажном доме.

"Я вышла на балкон и тут такой взрыв. У меня всё остекление падает, я кричу, побежали. Такой ужасный взрыв, я оглохла минут на пять", - говорит местная жительница Татьяна.

"Я из первого подъезда. Я спала и был грохот. Я подлетела на кровати и у меня окно выбито было. Я посмотрела, думала кого-то убивают, женщина очень сильно кричала. Увидела, что работники домоуправления побежали в ту сторону. Я надела куртку и вышла тоже, увидела только это, побежала домой за документами, а потом вышла и увидела, что там все обрушилось", - рассказывает жительница дома Алена Черникова.

Взрыв прогремел в квартире на четвёртом этаже около половины девятого утра - время, когда многие собирались на работу и учебу.

По предварительным данным, при взрыве погибла женщина, позднее появилась информация о еще двух погибших. Спасатели работают в сложных условиях - конструкции верхних этажей буквально повисли в воздухе. Так у одной из жительниц на шестом этаже улетело вниз полквартиры, пожилая женщина ожидала помощи в уцелевшем коридоре. Спасатели помогли ей спуститься при помощи автолестницы.

Очевидцы слышали крики заблокированных людей. Работы продолжались уже несколько часов, как вдруг случилось повторное обрушение. Перекрытия рухнули прямо на группу спасателей, двое погибли, остальные получили тяжелейшие повреждения, их срочно госпитализировали.

Всего на разборе завалов работают около 200 человек и 60 единиц техники, в том числе диагностический комплекс "Струна". На месте находятся заместители главы МЧС России и губернатор Московской области.

"МЧС по протоколу обследует дом в течение двух суток для того, чтобы определить силу, взрывную волну, и дать ответы на вопрос, когда жители 2 и 4 подъездов смогут заехать. Если МЧС разрешит, сразу начнутся следственные действия", - заявил Андрей Воробьев.

Из разрушенного дома эвакуированы 170 человек, для них организованы пункты временного размещения - людям предлагают еду и воду. Оказывают помощь психологи.

Возбуждено уголовное дело по факту услуг, не отвечающих требованиям безопасности, следственные действия на контроле прокуратуры.

"Балашихинской городской прокуратурой проводится проверка, будут выяснены причины и дана оценка действиям лиц, отвечающих за использование внутриквартирного и внутридомового оборудования", - сообщил прокурор Балашихи Никита Брыкин.

Сейчас следователи проводят обыски в офисах управляющей и газовой компаний, изымается вся необходимая документация, допрашиваются сотрудники. А на месте ЧП дежурят экстренные службы, продолжается разбор завалов.

Наталья Тарасова, Тимофей Проймин, Павел Суменков, "ТВ Центр"

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