Грядки в центре Москвы: в Зеленой школе Парка Горького собрали урожай

Главные агрономы — дети

Обычные школы только начали учебный год, а Зелёная в Парке Горького уже закончила. Почти 500 горожан всё лето учились выращивать овощи и ягоды на хорошо организованном огороде. Вместо оценок - отличный урожай.

Собственные грядки в самом центре Москвы - в Парке Горького. Чего здесь только нет: подсолнухи, кабачки, капуста и даже помидоры. Огородники арендовали грядки еще в мае и вот пришло время собирать урожай. Ведь дачный сезон заканчивается. Главные агрономы здесь, конечно, дети. Все ради них.

Семья Веры подводит итоги. Выросло всего по чуть-чуть. Но салат приготовить можно. Главная гордость - капуста. По детским меркам вполне увесистый качан. Семья Веры редко выезжает за город, поэтому такой городской мини-огород находка для любителей природы.

"Решили взять грядку и вырастить овощи своими руками, чтобы Вера с самого детства знала, что это берется не с полок магазина и можно это сделать самим. И более того, очень бережно. И что на это требуется много времени", - говорит Екатерина Вабищевич.

Арендовать грядки в Зеленой школе Парка Горького в начале сезона могут все желающие. В зависимости от размера цена будет разной - от четырех до шести с половиной тысяч рублей. Здесь же дадут рассаду и семена. Семья Платона собирала урожай все лето. Особенно удалась мята.

"Мы из нее лимонад делали и чай. А это у нас тыква последняя почти выросла", - показывает Платон Бельчиков.

Приходили на грядку каждые две недели, поливали и пололи. Но все-таки некоторые нюансы не учли.

— Ну и вот помидорки, видите. Не дозрели до конца, потому что мы в центр посадили горох. Он вырос вот таким огромным и закрыл солнце.

Но главное для юных огородников все же процесс.

"Довольно интересно, когда ты что-то маленькое сажаешь в землю, и через какое-то время это вырастает. И мы фотографировали, когда это была просто земля и грядочки, и потом каждые две недели, как все это росло. И получился крутой фотоальбом", - рассказывает Антон Бельчиков.

Марк вместе с мамой - одни из рекордсменов: вырастили крупную морковь. Сразу видно, что не новички в этом деле. Всё лето тщательно пропалывали грядки. Решили ничего из нее не готовить и просто съесть.

"И очень здорово, что ребенку можно дать возможность здесь, в городе ко всему этому прикоснуться. К этому запаху свежей морковки, укропа с грядки", - говорит Анна Дружкина.

Организаторы Зеленой школы наградили грамотами всех участников. Даже тех, у кого не получилось что-нибудь вырастить.

"У нас есть смешные номинации типа "Грядка-недотрога" - для тех, кто вообще ни разу не пришел на огород. У нас есть номинация "Битва сорняков", у кого больше сорняков на грядке оказалось. И тоже это будем замерять", - шутит Ксения Будина, директор Зеленой школы Парка Горького.

Впервые в Зеленой школе разбили и Аптекарский огород. Всем участникам и гостям в подарок - чайные букеты с мятой, календулой, душицей и лавандой. Прямо с грядки!

Екатерина Гоголева, Сергей Долгих, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"