Иран прекратил авиасообщение с Арменией и Азербайджаном

Это объясняется особой ситуацией в регионе

Иранские власти отменили все рейсы в Азербайджан и Армению, а также рейсы в республику из этих стран. Глава Организации гражданской авиации Мохаммад Мохаммади-Бахш объяснил решение особой ситуацией в регионе.

В сообщении уточняется, что запрет будет действовать до дальнейшего уведомления. Подчеркивается, что решение было принято с целью обеспечения безопасности полетов и пассажиров.

Баку 19 сентября объявил о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" в Нагорном Карабахе. В Минобороны Азербайджана заявили, что цель - добиться вывода из региона армянских военных. 20 сентября при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о приостановке боев, а также о полном разоружении формирований Нагорного Карабаха, передает ТАСС.

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