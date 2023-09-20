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Путин высказался о ситуации в Нагорном Карабахе

14:00
  • среда
  • 20 сентября 2023

Миротворцы делают все необходимое

Российские миротворцы активно работают с армянской и азербайджанской сторонами, а также с представителями Нагорного Карабаха.

Об этом в среду, 20 сентября, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой МИД Китая Ван И.

"Наши миротворцы <...> делают все, чтобы защитить мирное население", - подчеркнул президент (цитата по РИА Новости)

Ранее сообщалось, что российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе в обострившихся условиях продолжает выполнять свои функции. В частности, миротворцы выводят население в безопасные районы, а также находится в тесном диалоге со сторонами конфликта.

19 сентября в министерстве обороны Азербайджана заявили о начале в Карабахе контртеррористической операции локального характера для "восстановления конституционного строя".

20 сентября стороны конфликта договорились приостановить антитеррористическую операцию в 13:00 по московскому времени.

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