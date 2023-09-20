В районе Севастополя сбили украинские беспилотники

Никто не пострадал

Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала в среду в районе Севастополя по украинским беспилотным летательным аппаратам. Об этом в среду, 20 сентября, рассказал губернатор города Михаил Развожаев.

Политик написал в своем Telegram-канале, что сработали средства ПВО в Верхнесадовом и в Каче.

Никто не пострадал, однако при падении сбитых дронов вспыхнула трава. На место происшествия выехали представители экстренных служб.

Между тем Россия активно применяет беспилотники, но, в отличие от киевского режима, лишь для ударов по военным объектам Украины.

Ранее сообщалось, что начиненный взрывчаткой российский беспилотник поразил истребитель МиГ-29 на взлетно-посадочной полосе авиабазы Долгинцево у Кривого Рога.

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