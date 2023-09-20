Путин объяснил решение съездить в Китай

Поездка планируется в октябре

Российский лидер Владимир Путин рассказал в среду, 20 сентября, что с удовольствием принял приглашение председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина посетить Китай в октябре.

Принимая министра иностранных дел Китая Ван И, глава государства напомнил, что его визит в КНР планируется в рамках форума "Один пояс, один путь".

Это полностью соответствует интересам России и Китая "интегрирует, собственно говоря, и наши идеи создания большого евразийского пространства", причем страны действуют "достаточно синхронно", цитирует Путина РИА Новости.

Ранее Путин рассказал, что у него сложились дружеские личные и деловые отношения с председателем КНР Си Цзиньпином, которые помогают развитию двусторонних и межгосударственных связей.

Представитель МИД Китая Чэн Икунь заявил, что отношения президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина являются преимуществом российско-китайских связей. По словам китайского дипломата, лидеры двух стран продолжат поддерживать контакты в различных форматах.

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