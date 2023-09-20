Строительство досугового центра завершили в районе Теплый Стан

Его площадь 2,6 тысячи квадратных метров

В районе Теплый Стан завершены работы по возведению досугового центра на улице Академика Виноградова.

Объект готовится к вводу в эксплуатацию, сообщила пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы. Площадь объекта - 2,6 тысячи квадратных метров, где разместятся залы для занятий художественно-прикладным творчеством, кафетерий, магазин, выставочные залы, а также подсобные и административные помещения.

На подвальном этаже предусмотрена двухуровневая парковка на 34 машиноместа, сообщил исполняющий обязанности руководителя департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин. Благоустроена прилегающая территория.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале написал, что на юго-западе столицы ведется строительство культурно-досугового центра в районе Северное Бутово.

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