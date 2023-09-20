Стихийная акция протеста началась у дома правительства в Ереване

На площадь Республики стягиваются силы полиции

Силы полиции продолжают стягиваться на площадь Республики в центре Еревана. Возле расположенного здесь дома правительства Армении начинается стихийная акция протеста, народ все прибывает на площадь.

Как передает РИА Новости, к дому правительства прибыл полицейский спецназ в красных беретах. В городе стоит жара, силовики периодически роняют щиты и шлемы. Полицейские стоят по периметру здания правительства с самого утра. Однако к середине дня число протестующих, а вместе с этим и полицейских, начало расти.

Минобороны Азербайджана к полудню двадцатого сентября сообщило, что достигнута договоренность о прекращении огня в Карабахе. Среди условий перемирия значилось разоружение армянских формирований в регионе.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"