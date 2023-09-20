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Стихийная акция протеста началась у дома правительства в Ереване

14:27
  • среда
  • 20 сентября 2023

На площадь Республики стягиваются силы полиции

Силы полиции продолжают стягиваться на площадь Республики в центре Еревана. Возле расположенного здесь дома правительства Армении начинается стихийная акция протеста, народ все прибывает на площадь.

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Как передает РИА Новости, к дому правительства прибыл полицейский спецназ в красных беретах. В городе стоит жара, силовики периодически роняют щиты и шлемы. Полицейские стоят по периметру здания правительства с самого утра. Однако к середине дня число протестующих, а вместе с этим и полицейских, начало расти.

Минобороны Азербайджана к полудню двадцатого сентября сообщило, что достигнута договоренность о прекращении огня в Карабахе. Среди условий перемирия значилось разоружение армянских формирований в регионе.

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