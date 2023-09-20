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Беспилотник уничтожил истребитель ВСУ в Днепропетровской области

15:02
  • среда
  • 20 сентября 2023

Самолет находился на аэродроме Долгинцево

Российский БПЛА поразил украинский истребитель Миг-29 в Днепропетровской области.

Об этом в среду, 20 сентября, сообщили в Минобороны России. Самолет был уничтожен в ходе удара по аэродрому Долгинцево.

Еще один украинский самолет - бомбардировщик Су-24м – был поражен в районе населенного пункта Нововладимировка Николаевской области. Удар нанесла истребительная авиация ВКС России.

Ранее обозреватель Forbes Дэвид Экс написал, что начиненный взрывчаткой российский беспилотник поразил истребитель МиГ-29. По его словам, речь может идти о новой модификации "Ланцета".

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