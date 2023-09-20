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ВС России уничтожили 4 диверсионные группы ВСУ под Херсоном

14:46
  • среда
  • 20 сентября 2023

Также поражены две артиллерийские системы М777 производства США

Четыре диверсионно-разведывательные группы сил специальных операций ВСУ уничтожили за сутки российские войска на херсонском направлении. Как сообщили в Минобороны России, противник потерял свыше 60 военнослужащих.

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В военном ведомстве уточнили, что четыре ДРГ были уничтожены в районе населенного пункта Казацкое Херсонской области и островов Алешкинский и Переяславский. По данным Минобороны, кроме потерь в живой силе, противник лишился боевой бронированной машины, 4 автомобилей, поражены две артиллерийские системы М777 производства США и гаубица Д-30.

Также отражена атака на российские позиции в районе Приютного в Запорожской области. Потери ВСУ на южнодонецком направлении составили до 135 боевиков.

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