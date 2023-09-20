В Финляндии начали строить базу для американских F-35

Страна недавно стала членом НАТО

В финском Рованиеми началось строительство авиабазы для новых многоцелевых истребителей F-35 производства США. Предположительно, самолеты доставят сюда в 2026 году.

На возведение авиабазы будет потрачено около 150 млн евро. Эксплуатировать американские истребители можно будет до 2060-х годов, сообщает "Интерфакс".

Ранее глава МИД Финляндии Элина Валтонен заверила, что присоединение Финляндии к НАТО "не представляет" угрозу территориальной целостности России. По ее словам, Североатлантический альянс предназначен для "защиты" от внешней агрессии, а не для нападения на соседние страны.

При этом бывший депутат финского парламента Ано Туртиайнен предположил, что Финляндия недолго продержится в составе военно-политического блока, поскольку ее присоединение к НАТО принесло населению страны лишь "вред и страдания".

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