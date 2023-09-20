Белому дому не понравились обвинения в отставании поставок оружия Киеву

США уверяет в приверженности поддержке Киева

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби выразил категорическое несогласие с тезисом о том, что Соединенные Штаты отстают в поставках оружия Украине.

Журналист напомнил Кирби, что киевскому режиму до сих пор приходится ждать поставок американских танков и истребителей.

Однако чиновник подчеркнул, что ВСУ получили все, о чем они просили для проведения контрнаступления, сообщает РИА Новости.

Ранее спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти предупредил, что законотворцы потребуют от приехавшего в страну президента Украины Владимира Зеленского отчет по предоставленной Соединенными Штатами помощи. Парламентарий подчеркнул, что это деньги налогоплательщиков, которые хотят знать, на что их потратили.

При этом глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что американские танки M1 Abrams скоро доставят на Украину — до конца сентября, как ожидается, Киеву передадут более десятка боевых машин.

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