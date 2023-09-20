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В Минэнерго анонсировали радикальные меры против "серого экспорта" нефти

15:40
  • среда
  • 20 сентября 2023

Цены на топливо значительно снизятся

Специалисты ведомства в ближайшее время примут ряд радикальных мер по предотвращению "серого экспорта" нефти из страны. Об этом в ходе планерного заседания Госдумы заявил заместитель главы Минэнерго России Павел Сорокин.

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Как отметил высокопоставленный чиновник, на сегодняшний день одной из главных проблем энергетического сектора России являются участившиеся случаи "серого экспорта" нефти и другого сырья. По мнению Сорокина, недобросовестные участники рынка целенаправленно покупают топливо на внутреннем рынке "за копейки" и затем перепродают его за границу "в несколько раз дороже".  

"Именно над этим сейчас идет работа, мы в ближайшие дни предпримем достаточно радикальные шаги, они уже находятся в правительстве, чтобы эту возможность прикрыть", - заявил Сорокин, чьи слова приводит ТАСС.

При этом представитель энергетического ведомства подчеркнул, что такие радикальные меры по предотвращению "серого экспорта" сырья позволят не только стабилизировать цены на горюче-смазочные материалы, но и существенно снизить стоимость бензина на АЗС в южных регионах России.  

Ранее заместитель председателя Госдумы России по экономической политике Артем Кирьянов заявил, что на данный момент в стране есть все предпосылки для снижения цен на бензин. По мнению парламентария, если динамика роста цен на топливо сохранится, то профильные ведомства начнут применять инструменты ручного регулирования для обеспечения "нормального" функционирования экономики страны.

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