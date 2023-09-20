Штурмовые отряды ВС России начали применять боевого робота

Боевую платформу можно использовать как для атаки, так и для прикрытия

Наземную роботизированную платформу БР-2 начали применять штурмовые отряды Вооруженных сил России в зоне СВО. Ее можно использовать для перевозки грузов, но чаще ее применяют с турелью, приводит ТАСС рассказ источника в оборонно-промышленном комплексе страны.

По его словам, применение колесной платформы обеспечивает бойцам безопасность во время наступательных действий. Особенно это действенно в случаях, когда противник защищен амбразурами.

Платформа может использоваться в качестве прикрытия для российских бойцов во время перебежки от одного до другого здания. Также робот может наступать самостоятельно.

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