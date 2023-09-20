Американцы устали от "украинского попрошайки в спортивных штанах"

Американский народ устал от Украины и ее президента Владимира Зеленского и не понимает, почему с ним так носится и заискивает администрация Джо Байдена. Такое заявление сделал в среду, 20 сентября, руководитель запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов.

Политик указал на то, что после прибытия "украинского попрошайки в спортивных штанах" в Соединенные Штаты ему был оказан прохладный прием — "уже нет былого восторга, рукоплесканий и заигрываний".

По словам Рогова, пришло "время отрезвления", в США открыто критикуют киевский режим и требуют отчета о потраченных на помощь ему средствах, сообщает РИА Новости.

Ранее спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти предупредил, что американские законотворцы потребуют от приехавшего в страну президента Украины Владимира Зеленского отчет по предоставленной Соединенными Штатами помощи. При этом Маккарти заявил, что никаких обещаний и гарантий новой помощи Зеленскому никто давать не собирается.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова указывала, что "очередной гастрольный тур Зеленского" преследует цель "клянчить деньги и, соответственно, оружие у своих американских хозяев".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"