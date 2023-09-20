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Варшава ответила Киеву на угрозы блокировать импорт овощей и фруктов

16:00
  • среда
  • 20 сентября 2023

Экономические интересы Польши и Украины разошлись

Польша применит дальнейшие шаги в рамках продуктового эмбарго, если Украина будет продолжать эскалацию. Такое предупреждение сделал в среду, 20 сентября, глава польского кабмина Матеуш Моравецкий.
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Политик заявил, что угрозы президента Украины Владимира Зеленского в связи с торговыми разногласиями "очень не к месту".

Варшава готова "отвечать соответствующим образом и применять дальнейшие шаги в рамках эмбарго со своей стороны", цитирует Моравецкого РИА Новости.

Киев остался крайне недоволен решением Польши, как и ряда других стран Восточной Европы, запретить ввоз украинского зерна из интересов национальных сельхозпроизводителей. Украина пожаловалась на Польшу во Всемирную торговую организацию и пригрозила запретить импорт польских овощей и фруктов.

В ответ польский лидер Анджей Дуда сравнил Украину с утопающим, который за все цепляется и грозится утопить тех, кто пытается ему помочь. Политик также напомнил Киеву, что именно через Польшу на украинскую территорию доставляют всю помощь из западных стран, включая вооружения.

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