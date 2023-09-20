"Решение за Байденом": в США одобрили отправку ВСУ дальнобойных ракет ATACMS

Киев может получить первую партию таких вооружений уже в ближайшее время

Американские ведомства одобрили передачу ВСУ баллистических ракет ATACMS, передает издание Foreign Policy со ссылкой на анонимный источник из Конгресса США.

Напомним, что несколько недель назад анонимный источник из Белого дома в ходе беседы с журналистами The New York Times заявил о возможности предоставления Киеву дальнобойных ракет ATACMS. Позднее глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба призвал Вашингтон отправить на Украину первую партию таких ракет. По его мнению, ракеты дальнего действия позволят военнослужащим ВСУ в значительной степени усилить оборонительный потенциал в зоне военной спецоперации.

"Власти одобрили поставку на Украину ATACMS", - заявил собеседник издания, чьи слова приводит ТАСС.

При этом пожелавший сохранить свою анонимность американский парламентарий подчеркнул, что такое решение профильных ведомств США указывает на возможность передачи украинской армии дальнобойных ракет ATACMS уже в ближайшее время.

"Если этого не произойдет, то только потому, что сам Байден сказал нет", - заключил член Конгресса США.

Ранее бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что американские политики должны немедленно предоставить киевскому режиму дальнобойные ракеты ATACAMS. По мнению политика, поставки таких вооружений ВСУ позволят Киеву "реанимировать" захлебнувшиеся наступательные действия.

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