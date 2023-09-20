Российские войска уничтожили штаб и пункт дислокации морской пехоты ВСУ

Всего за сутки поражены объекты противника в 126 районах

Российские авиация, артиллерия и ракетные войска за сутки поразили объекты противника в 126 районах. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, нанесено поражение живой силе и военной технике противника. Уточняется, что, в частности, уничтожен командно-наблюдательный пункт батальона 72-й механизированной бригады ВСУ в районе Угледара в ДНР.

Кроме того, авиация и артиллерия ВС России уничтожили пункт временной дислокации подразделений 35-й бригады морской пехоты ВСУ. Он был расположен в районе населенного пункта Петропавловка Донецкой народной республики, сообщили в Минобороны.

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