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"Уже не до смеха": в США забили тревогу из-за слов Путина о разработке нового оружия

16:37
  • среда
  • 20 сентября 2023

Российские гиперзвуковые ракеты повергли в шок Байдена

Американские политики крайне обеспокоены из-за слов президента России Владимира Путина о разработке нового вида оружия. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.   

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Как отметил аналитик, недавнее заявление российского лидера всерьез обеспокоило политической истеблишмент США. По мнению Джонсона, в речи Владимира Путина можно услышать "четкий намек": Москва занимается разработкой нового вооружения.

"Почему это важно? Пять лет назад они сказали, что обладают гиперзвуковыми ракетами, но мы тогда рассмеялись. Сейчас уже не до смеха", - заявил Джонсон, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом военный аналитик подчеркнул, что активное применение ВС России гиперзвукового оружия в зоне военной спецоперации повергло в шок не только американский генералитет, но и президента США Джо Байдена. По его словам, сотрудники Пентагона даже не могли представить, что Кремль "способен на подобное".

Он также добавил, что такими действия Москва отправила странам "коллективного" Запада сигнал – российские военные обладают гиперзвуковым оружием и могут применить его в условиях реальных боевых действий.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что предприятия оборонно-промышленного комплекса должны не только развивать производственные мощности, но и повышать качество военной продукции. По словам российского лидера, стратегической задачей отечественного ОПК является своевременное снабжение российской армии передовыми вооружениями.

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