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В Москве пройдет молодежный квиз "Первый в туризме"

16:30
  • среда
  • 20 сентября 2023

Мероприятие состоится 27 сентября в пространстве Bolshevik Loft

Комитет по туризму Москвы совместно со столичным комитетом общественных связей и молодежной политики проведет 27 сентября тематический квиз "Первый в туризме", сообщили организаторы.

Квиз приурочен ко Всемирному дню туризма. Бороться за победу в течение семи раундов будут 25 команд по восемь человек.

Подать заявку на участие может любой желающий от 18 до 35 лет. Сделать это можно до 25 сентября на портале "Russpass Бизнес". Мероприятие пройдет в пространстве Bolshevik Loft (Москва, Ленинградский проспект, дом 15, стр. 1.

Участникам предстоит ответить на вопросы, связанные со сферой туризма и индустрией гостеприимства. Победители получат призы от комитета по туризму Москвы, АНО "Мой район", музея Гаража особого назначения ФСО России.

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