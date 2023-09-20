Взрыв газа в Балашихе: главное к этому часу

Сохраняется угроза обрушений

Конструкции повисли в воздухе, у пожилой женщины улетело вниз полквартиры, она чудом спаслась, оказавшись в момент взрыва газа в коридоре. Стоя над пропастью, ждала помощи на шестом этаже.

Взрыв прогремел в квартире на четвёртом этаже около половины девятого утра- время, когда многие собирались на работу и учебу. В разрушенных квартирах были люди.

Спасатели искали под завалами женщину и ее 5-летнюю дочь, даже были слышны их крики, сотрудники МЧС спешили их освободить. Вдруг случилось повторное обрушение. Плита рухнула прямо на них.

"В 11:33 произошло внезапное обрушение нависшей части стеновой панели на уровне шестого этажа. В результате участники работ оказались под завалами. К сожалению, двое из них погибли, трое с травмами различной степени тяжести направлены в лечебные учреждения", - сообщил Илья Денисов, заместитель главы МЧС России.

Погибли, до последней минуты выполняя свой долг, спасатель Ногинского спасательного центра МЧС России Магомед Нальгиев и пожарный 201-й части "Мособлпожспаса" Олег Калмыков. Глава МЧС Александр Куренков выразил соболезнования близким погибших, их семьям будет оказана помощь. Поиски пришлось приостановить, чтобы убрать опасно нависающие плиты.

"Под завалами могут находиться люди. Обследование завалов проведено кинологами с собаками. По докладам, людей, подающих признаков жизни, под завалами нет", - уточнили в МЧС.

Всего на месте работают около 200 человек и 60 единиц техники, в том числе диагностический комплекс "Струна", который поможет определить степень разрушения дома. Оттуда эвакуированы 170 человек, для них организованы пункты временного размещения, людей обеспечили едой и водой. Оказывают помощь и психологи.

На месте работают следователи-криминалисты. Возбуждено уголовное дело по факту услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Накануне вечером жители жаловались на запах газа, но на это не отреагировали. Следствием рассматривается несколько версий ЧП, в том числе неисправность оборудования и недобросовестное использование газовых приборов.

"Следователями и криминалистами проводятся в настоящее время обыски в офисах управляющей и газовой компаний, допрашиваются сотрудники, изымается документация, которая будет изучена", - сообщили в СК.

Строительные конструкции закрепили там, где это возможно, работы продолжены. Параллельно идут проверки управляющей компании, коммунальных служб.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"