Зерно раздора: как поссорились Варшава и Киев

Владимир Зеленский и Анджей Дуда с трибуны Генассамблеи ООН обменялись взаимными упреками

Площадкой для съемок новой серии трагикомедии о том, как пан Анджей поссорился с названным братом Владимиром стали поля Генассамблеи ООН. Тема - зерно раздора. Исполнители главных ролей не могут договориться, чьи интересы важнее: польских фермеров или украинских производителей. Зеленский зашел с козырей: неужели вы стали русофилами? Но ему быстро дали понять, кто здесь бывший телеюморист и актер второго плана, а кто - начальник транспортного цеха и завскладом с гумпомощью одновременно.

"Хорошо было бы, если бы Украина помнила, что она получает от нас помощь и что мы являемся транзитной страной также и для Украины. Через Польшу на Украину осуществляются поставки вооружения, а также гуманитарной помощи со всего мира", - заявил президент Польши Анджей Дуда.

А еще он припомнил и украинских беженцев, которых приютила у себя его не самая богатая страна. Это ответ на вопрос польских журналистов об официальной реакции Варшавы на поданный Киевом иск в ВТО. Спор с Зеленским вышел заочным. Польский пан отменил запланированную на полях ООН встречу с тем, кого раньше называл братом. А потом и вовсе разошелся: предложил "утопающим" спасаться самим. Тот редкий случай, когда европейский политик внезапно ставит интересы собственной страны выше потребностей Киева.

Правда, своя рубашка Анджею Дуде оказалась ближе к телу аккурат за месяц до парламентских выборов. И он прекрасно знает отношение граждан республики к помощи нацистскому режиму. Поэтому именно сейчас продлен запрет на ввоз сельхозпродукции, и звучит заявление пресс-секретаря польского правительства о прекращении выплат пособий украинцам с начала следующего года. Также беженцев планируют лишить разрешений на работу, бесплатного образования и медобслуживания. В отместку за зерновой иск в ВТО ультраправая польская партия "Конфедерация" выставила Киеву счет за всю помощь Варшавы более чем на 23 миллиарда долларов. Припомнили все: от поставок оружия до гуманитарки. Посчитали даже частные пожертвования граждан. С чеком на оплату пришли к посольству Украины. Обиженные пособники Зеленского грозят в ответ закидать поляков их же луком, помидорами, капустой и яблоками. Ведь в ВТО украинский иск будет рассматриваться минимум полгода. А санкции против польских продуктов Киев может ввести в течение нескольких дней, пригрозил замминистра экономики Украины Тарас Качка.

Из Варшавы Киев уже не раз одергивали: вы не в ЕС. А продолжите конфликт - вряд ли когда-то будете. Министр Польши по делам ЕС пригрозил полным прекращением поддержки Украины. Причем сослался на мнение граждан своей республики, которое раньше власти не волновало.

"Украинский режим, конечно же, свою манеру поведения будет демонстрировать и дальше. Она будет все меньше и меньше нравиться европейцам, даже таким оголтелым, как поляки и как прибалтийские государства", - прокомментировал ситуацию пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

И вот уже власти Болгарии на фоне массовых протестов фермеров все-таки сдали назад. Пока на полшага. Сначала по указке Еврокомиссии не стали продлевать эмбарго на ввоз украинского зерна. Теперь решили все-таки ограничить хотя бы импорт подсолнуха.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

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