Совещание было приурочено к праздничной дате

Владимир Путин встретился с членами попечительского совета Мариинского театра. Совещание было приурочено к праздничной дате – 240-летию Мариинки, которое отметят 5 октября.

Президент обратил внимание на то, что творческий коллектив театра является одним из лучших не только в России, но и в мире. А также поблагодарил труппу за важную миссию - организацию постановок и выступлений артистов для жителей регионов России.

Так, в рамках создания современного культурного кластера в конце следующего года филиал Мариинки появится и в Кемерове.

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