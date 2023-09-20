ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Глава "Газпром нефти": в России может возникнуть дефицит топлива из-за пошлин

17:12
  • среда
  • 20 сентября 2023

Такое решение может спровоцировать нехватку нефтепродуктов

Увеличение экспортных пошлин на энергоносители может спровоцировать дефицит нефтепродуктов в России. Об этом в ходе выступления на заседании Тюменского промышленно-энергетического форума заявил глава "Газпром нефти" Александр Дюков.  

В Кремле отметили неоднозначность потолка цен на российскую нефть
В Минэнерго анонсировали радикальные меры против "серого экспорта" нефти

Напомним, что буквально несколько дней назад в СМИ появилась информация о возможности увеличения экспортных пошлин на нефтепродукты. По данным информагентств, правительство рассматривает увеличение таких пошлин до 250 долларов за тонну для стабилизации цен на энергоносители на внутреннем рынке России. 

Как отметил специалист, введение такие пошлин в краткосрочной перспективе может привести к излишку сырья на внутреннем рынке, а также к снижению оптовых цен на энергоносители.

"Но последствиями этого станут снижение эффективности НПЗ и, соответственно, уменьшение объемов переработки", - заявил Дюков, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом глава нефтяной компании подчеркнул, что в долгосрочной перспективе внедрение "заградительных" пошлин, вероятно, приведет к возникновению дефицита моторного топлива в стране. По его словам, в связи с такими рисками профильные ведомства должны следить "за балансом" нефтеперерабатывающего сектора России.

Ранее в Минэнерго России сообщили, что в ближайшее время дефицита на отечественном рынке энергоносителей не предвидится. По данным ведомства, производство топлива после окончания плановых ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах уже начинает увеличиваться.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Александр Дюков
Александр Дюков
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.