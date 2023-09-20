Глава "Газпром нефти": в России может возникнуть дефицит топлива из-за пошлин

Такое решение может спровоцировать нехватку нефтепродуктов

Увеличение экспортных пошлин на энергоносители может спровоцировать дефицит нефтепродуктов в России. Об этом в ходе выступления на заседании Тюменского промышленно-энергетического форума заявил глава "Газпром нефти" Александр Дюков.

Напомним, что буквально несколько дней назад в СМИ появилась информация о возможности увеличения экспортных пошлин на нефтепродукты. По данным информагентств, правительство рассматривает увеличение таких пошлин до 250 долларов за тонну для стабилизации цен на энергоносители на внутреннем рынке России.

Как отметил специалист, введение такие пошлин в краткосрочной перспективе может привести к излишку сырья на внутреннем рынке, а также к снижению оптовых цен на энергоносители.

"Но последствиями этого станут снижение эффективности НПЗ и, соответственно, уменьшение объемов переработки", - заявил Дюков, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом глава нефтяной компании подчеркнул, что в долгосрочной перспективе внедрение "заградительных" пошлин, вероятно, приведет к возникновению дефицита моторного топлива в стране. По его словам, в связи с такими рисками профильные ведомства должны следить "за балансом" нефтеперерабатывающего сектора России.

Ранее в Минэнерго России сообщили, что в ближайшее время дефицита на отечественном рынке энергоносителей не предвидится. По данным ведомства, производство топлива после окончания плановых ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах уже начинает увеличиваться.

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