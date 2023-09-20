Hraparak: Азербайджан потребовал выдать руководство Нагорного Карабаха

В список попали бывшие руководители НКР и другие государственные деятели непризнанной республики

Перед открытием гуманитарного коридора на территорию Армении власти Нагорно-Карабахской республики должны передать правительству Азербайджана ряд государственных деятелей непризнанной республики, сообщает издание Hraparak cо ссылкой на анонимный источник из Баку.

Напомним, что накануне в Минобороны Азербайджана сообщили о проведении антитеррористической операции на территории Нагорного Карабаха. По данным ведомства, цель военной спецоперации заключается в восстановлении территориальной целостности республики. Позднее на эту информацию отреагировали в МИД России, отметив, что Москва призывает Баку и Ереван к прекращению боевых действий.

Как уточнили авторы публикации, Баку передал руководству Нагорно-Карабахской республики "поименный список " граждан, которые в ближайшее время должны быть выданы военнослужащим ВС Азербайджана. По данным издания, в список попали не только бывшие руководители НКР, но и государственные и военные деятели спорной территории.

При этом в издании подчеркнули, что в результате вчерашней военной спецоперации Азербайджана на территории Нагорного Карабаха военнослужащие ВС Армении и бойцы самообороны непризнанной республики понесли "существенные" потери. По мнению военного аналитика, действия азербайджанской армии привели к "демилитаризации" армянских военных.

Ранее в Минобороны Азербайджана сообщили, что антитеррористические мероприятия на территории Нагорного Карабаха будут полностью приостановлены 20 сентября в 13:00 по московскому времени. Сразу после этого заявления премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил, что интенсивность боевых действий в спорном регионе резко сократилась.

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