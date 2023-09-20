Посла Украины вызвали в МИД Польши из-за речи Зеленского в ООН

Варшава планирует выразить ему решительный протест

Украинского посла Василия Зварыча вызвали в МИД Польши, передает информагентство РИА Новости со ссылкой на официальное заявление внешнеполитического ведомства республики.

Напомним, что накануне президент Украины Владимир Зеленский, выступая на заседании Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, прокомментировал отказ Польши, Венгрии и Словакии от покупки украинского зерна. По его мнению, такими действиями "некоторые друзья" Киева в ЕС "подыгрывают" Москве.

"Двадцатого сентября в польский МИД в срочном порядке был вызван посол Украины в Польше Василий Зварыч", - говорится в сообщении.

При этом в ведомстве подчеркнули, что посла Украины в Варшаве вызвали в МИД Польши для выражения решительного протеста. По данным польских дипломатов, высказывания главы киевского режима Владимира Зеленского в отношении правительства Польши не соответствуют действительности.

В министерстве также добавили, что такие заявления украинского лидера свидетельствуют о неблагодарности Киева за уже предоставленную военную и финансовую помощь ВСУ.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что запланированная еще несколько месяцев назад встреча с украинским лидером Владимиром Зеленским не состоится. По мнению польского лидера, на сегодняшний день внешнеполитическая стратегия МИД Украины указывает на стремление главы киевского режима "утопить всех союзников".

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