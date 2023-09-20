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В Баку заявили о готовности плана по реинтеграции армянского населения Карабаха

18:36
  • среда
  • 20 сентября 2023

Алиев является главным приверженцем мирного урегулирования конфликта

Баку подготовил план по "реинтеграции" проживающего на территории Нагорного Карабаха армянского населения в азербайджанское общество. Об этом в интервью информагентству Reuters заявил советник президента Азербайджана по внешнеполитическим вопросам Хикмет Гаджиев.    

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Как отметил аналитик, несмотря на проведение "антитеррористических мероприятий" в Восточном Закавказье, президент Азербайджана Ильхам Алиев остается главными приверженцем мирного урегулирования политических разногласий между Баку и Ереваном. По мнению Хикмета, в связи с этими азербайджанское руководство подготовило план по "реинтеграции" этнических армян, проживающих в Нагорном Карабахе.   

"Баку может перейти к реализации этого плана в случае роспуска сепаратистских и военных структур", - констатировал Хикмет, чьи слова приводит РИА Новости.  

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что условием приостановки "антитеррористической операции" армии Азербайджана в Нагорном Карабахе является сдача оружия военнослужащими ВС Армении. По словам азербайджанского лидера, жителям непризнанной республики ничего не угрожает, поскольку Баку наносит авиаудары исключительно по "легитимным военным мишеням". Позднее президент России Владимир Путин подчеркнул, что, несмотря на публикации "либеральных" СМИ Запада, российские миротворцы продолжают работать на территории спорного региона для обеспечения безопасности мирного населения.    

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