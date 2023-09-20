Его ликвидируют

Украинского лидера Владимира Зеленского ожидает судьба ликвидированного главы "Аль-Каиды"* Усамы бен Ладена. Об этом в интервью изданию RT заявил американский журналист Джексон Хинкл.

"Зеленский закончит, как и Усама бен Ладена", - заявил Хинкл.

При этом американский журналист подчеркнул, что "тотальный" провал контрнаступления ВСУ начинает открывать многим украинцам глаза на политику пока еще действующего президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, именно "народный бунт" приведет к падению киевского режима.

Он также добавил, что жители крупнейших городов Украины должны протестовать против новой мобилизационной компании ради спасения мужского населения страны. Иными словами, украинские граждане должны начать противодействовать преступным приказам Зеленского и его соратников.

"Думаю, что его ждет жестокий финал", - заключил публицист.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что российский лидер Владимир Путин готов инициировать мирное соглашение с Украиной на условиях Москвы. По мнению военного аналитика, на сегодняшний день Кремль предпринимает все попытки для предотвращения эскалации украинского кризиса.

* Террористическая организация, запрещена в России

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