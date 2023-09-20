ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Американский журналист предрек Зеленскому "жестокий финал"

19:23
  • среда
  • 20 сентября 2023

Его ликвидируют

Украинского лидера Владимира Зеленского ожидает судьба ликвидированного главы "Аль-Каиды"* Усамы бен Ладена. Об этом в интервью изданию RT заявил американский журналист Джексон Хинкл.

В США потребовали от Зеленского отчитаться за потраченные на ВСУ деньги
"У Зеленского нет шансов": в США оценили план Путина по урегулированию конфликта на Украине

"Зеленский закончит, как и Усама бен Ладена", - заявил Хинкл.

При этом американский журналист подчеркнул, что "тотальный" провал контрнаступления ВСУ начинает открывать многим украинцам глаза на политику пока еще действующего президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, именно "народный бунт" приведет к падению киевского режима.  

Он также добавил, что жители крупнейших городов Украины должны протестовать против новой мобилизационной компании ради спасения мужского населения страны. Иными словами, украинские граждане должны начать противодействовать преступным приказам Зеленского и его соратников. 

"Думаю, что его ждет жестокий финал", - заключил публицист.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что российский лидер Владимир Путин готов инициировать мирное соглашение с Украиной на условиях Москвы. По мнению военного аналитика, на сегодняшний день Кремль предпринимает все попытки для предотвращения эскалации украинского кризиса.

* Террористическая организация, запрещена в России

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.