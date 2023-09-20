Минобороны: российские миротворцы погибли под обстрелом в Нагорном Карабахе

На месте происшествия уже работает следственная группа

Автомобиль российского миротворческого контингента подвергся обстрелу из крупнокалиберного оружия в Нагорном Карабахе. В результате инцидента все находящиеся в автомобиле военнослужащие погибли, передает официальный Telegram-канал Минобороны России.

"Во время возвращения с наблюдательного поста российского миротворческого контингента в районе населенного пункта Джанятаг автомобиль с военнослужащими подвергся обстрелу из стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

При этом в Минобороны подчеркнули, что в результате происшествия все бойцы, находящиеся в автомобиле, погибли. Уточнятся, что для выяснения всех обстоятельств случившегося на место инцидента уже выехали представители следственных органов России и Азербайджана.

Ранее в Минобороны России сообщили, что российский миротворческий контингент продолжает работу по обеспечению безопасности мирных граждан, проживающих на территории Нагорного Карабаха. По данным ведомства, на данный момент численность миротворческих сил составляет свыше двух тысяч человек. Позднее эту информацию подтвердил президент России Владимир Путин, отметив, что миротворцы активно работают с армянской и азербайджанской сторонами.

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