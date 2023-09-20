Собянин сообщил о создании онлайн-платформы для организации киносъемок в Москве

Платформа будет работать по принципу одного окна

По итогам первого заседания президиума столичного правительства после вступления в должность мэра Москвы Сергей Собянин объявил о запуске Московской цифровой киноплатформы, передает агентство городских новостей "Москва".

"В Москве начнется реализация пилотного проекта по созданию Московской цифровой киноплатформы film.moscow – единой точки доступа ко всему комплексу городских услуг и сервисов для организации киносъемок и производства телевизионных программ. Киностудии и съемочные группы смогут арендовать павильоны и студии, провести натурные съемки на знаковых площадках города, взять напрокат костюмы, реквизит и оборудование. Постановление по этому вопросу подписал Сергей Собянин", - говорится в сообщении.

Отмечается, что платформа будет работать по принципу одного окна. Это кардинально изменит подход к согласованию съемок в городе: аренда павильона или столичной площадки станет такой же простой, как бронирование гостиничного номера. Нужно будет авторизоваться на сайте и подать заявку в электронном виде.

Из сообщения следует, что в информационной базе film.moscow будут представлено 12 киносъемочных площадок с 82 павильонами, а также четыре кинокластера: МЕТМАШ на Рязанском проспекте, кинопарк "Москино" в ТиНАО, Киностудия имени Максима Горького в районе Ростокино и "Центрнаучфильм" в Левобережном районе.

Кроме того, в базе будут числиться более 200 объектов для киносъемок, около 30 киношкол, .

"С помощью киноплатформы производители смогут подать заявку на получение городской финансовой поддержки, в том числе на экспорт и адаптацию продукции, например дублирование, а также на проведение съемок на территории столицы и создание образа Москвы в киноискусстве. Киноплатформа film.moscow позволит укрепить позиции Москвы как крупнейшего центра киноиндустрии и важнейшей съемочной площадки, а также повысит конкурентоспособность российского кинопроизводства внутри страны и на мировом уровне", – говорится в сообщении.

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