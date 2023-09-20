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Депутат Верховной рады: решение о проведении выборов на Украине примут в США

19:58
  • среда
  • 20 сентября 2023

Зеленский не хочет уходить

Решение о проведении президентских выборов на Украине в 2024 году будут принимать в США. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.  

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Как отметил парламентарий, в Конституции Украины нет положения об отмене президентских выборов во время военного положения в стране. По мнению Гончаренко*, на фоне предстоящих выборов в России приоритетной задачей западных партнеров киевского режима является подтверждение легитимности действующего президента Украины.   

"Вероятно, во время визита Зеленского в США будет принято окончательное решение по этому вопросу", - заявил Гончаренко*.

При этом депутат подчеркнул, что президентские выборы на Украине могут пройти весной следующего года. По его словам, несмотря на ориентировочные даты избирательной компании, вероятность того, что выборы все-таки состоятся крайне мала.  

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский выступил против проведения президентских и парламентских выборов до окончания боевых действий на территории страны. По словам политика, политический истеблишмент Украины не видит смысла в проведении выборов, поскольку в условиях войны не все украинские граждане смогут реализовать свое "право голоса". 

*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

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