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Fox News: США не передадут ВСУ ракеты ATACMS в обозримом будущем

20:21
  • среда
  • 20 сентября 2023

Киев не получит дальнобойные вооружения

Американские власти не планируют передавать Киеву ракеты дальнего действия ATACMS, передает корреспондент новостного телеканала Fox News Лукас Томлинсон со ссылкой на анонимный источник из Пентагона.  

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Напомним, что сегодня появилась информация о готовности США передать ВСУ дальнобойные ракеты ATACMS. По данным издания Foreign Policy, американские ведомства уже одобрили данную инициативу.

Как отметил журналист, несмотря на "мольбу" украинского лидера Владимира Зеленского, ВСУ вряд ли в ближайшее время получат баллистические ракеты ATACMS.

"Украина в обозримом будущем не получит ATACMS - тактические баллистические ракеты дальностью 190 миль", - констатировал Томлинсон, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом сотрудник новостного телеканала подчеркнул, что Вашингтон испугался предоставить украинской армии дальнобойные ракеты из-за возможности эскалации конфликта между Москвой и Киевом.

Ранее глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба заявил, что действующий президент США Джо Байден обязан предоставить киевскому режиму дальнобойные ракеты ATACMS. По мнению высокопоставленного дипломата, подобного рода вооружения позволят ВСУ в значительной степени увеличить оборонительный потенциал в зоне СВО.

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