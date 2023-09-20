Путин обсудил с Пашиняном обстановку в Нагорном Карабахе

Политики провели телефонный разговор

Во вторник по инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщила пресс-служба Кремля.

Как указано в сообщении, президент России обратил внимание на то что, что удалось преодолеть острую фазу конфликта в Нагорном Карабахе. Путин приветствовал достигнутую при активном участии российских миротворцев договоренность о полном прекращении боевых действий и проведении переговоров.

"Несмотря на сложные условия, миротворцы продолжают четко выполнять поставленные задачи, оказывают всестороннюю помощь мирному населению и беженцам, в том числе силами военных медиков", - говорится в тексте.

Ранее Минобороны России сообщило, что автомобиль российского миротворческого контингента подвергся обстрелу из крупнокалиберного оружия в Нагорном Карабахе. В результате инцидента все находящиеся в автомобиле военнослужащие погибли.

19 сентября в министерстве обороны Азербайджана заявили о начале в Карабахе контртеррористической операции локального характера для "восстановления конституционного строя". 20 сентября стороны конфликта договорились приостановить антитеррористическую операцию в 13:00 по московскому времени.

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