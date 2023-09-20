Мишустин: все льготы и выплаты военнослужащие должны получать своевременно

Премьер провел заседание Координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил страны

Выпуск ключевых видов боевой техники вырос более чем в два раза. Об этом рассказал глава кабмина Михаил Мишустин. Он провел заседание Координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил страны.

В заседании также принял участие Сергей Собянин, который в совете отвечает за координацию в выработке мер безопасности в российских регионах. Главная тема - помощь защитникам Родины. Для участников СВО упрощен порядок выдачи удостоверения ветерана боевых действий. Для его оформления брольше не надо подавать личное заявление. Теперь бойцы и их родные смогут получать помощь более оперативно.

Михаил Мишустин подчеркнул - все льготы и выплаты военнослужащие должны получать в полном объеме и своевременно.

Также речь шла о выпуске продукции ВПК. Глава кабмина поручил руководителям всех уровней следить за качеством вооружения и внедрять новейшие технологии, которые позволяют сохранить здоровье и жизнь бойцам.

"Кратно увеличился выпуск востребованных образцов. За первые восемь месяцев он выше по отношению даже не к соответствующему периоду, а ко всему прошлому году. Это касается и ключевых видов боевой техники, изготовление которых выросло более чем вдвое, а также автомобилей, систем связи, средств радиоэлектронной борьбы и разведки. Глава государства высоко оценил результаты проведённой работы в оборонно-промышленном комплексе, одновременно поручив активнее внедрять передовые технологии и следить за качеством продукции", - сказал премьер.

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