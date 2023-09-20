Каждый посетитель познакомится с механизмами производства современного медиаконтента

Увидеть, услышать, попробовать самому. Те, кто давно хотел уверенно себя чувствовать в медиапространстве, уже завтра могут сделать в него первый шаг. В День русского единения на набережной Парка Горького пройдет мультиформатный фестиваль. Каждый посетитель познакомится с механизмами производства современного медиаконтента от идей до технологии воплощения их в реальность.

"В этом году мы решили выстроить целый мини-город. Здесь будет более восьми зон. Это лекторий, где будут проходить тематические дискуссии и мастер-классы, это шатры, где будут представлены отечественные бренды, которыми мы гордимся, это национальный видеохостинг RUTUBE, это мобильное приложение вертикальных видео Yappy, это продюсерский центр "Инсайт Люди", это бойцовская лига "Наше Дело". И это такой очень интересный шатер, где будут представлены циркачи", - рассказала Алина Зиннатуллина, генеральный директор "Инсайт Люди".

Своими историями успеха с гостями поделятся популярные блогеры и топ-менеджеры медиасферы и креативных индустрий. Ну а самое зрелищная часть будет на сцене. Свои лучшие хиты исполнят без малого два десятка знаменитых современных артистов.

Фестиваль пройдёт уже во второй раз. Среди ключевых партнеров события - холдинг "Газпром медиа" и негосударственный институт развития "Иннопрактика". Гости могут приходить, начиная с полудня, а продлится праздничная программа до 22:00. Развлекательные, музыкальные и спортивные площадки для всех посетителей абсолютно бесплатны.

Илья Данильцев, "ТВ Центр"

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