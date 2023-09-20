Летопись страны: в Москве простились с Николаем Добронравовым

На церемонию в концертный зал имени Чайковского пришли сотни людей

Поэт-легенда. В его стихах - история, настоящая летопись страны. Эти строки знают и любят миллионы. И многочисленные поклонники, те, кто сегодня пришел проститься с Николаем Добронравовым, так и говорили: это был наш голос, наша совесть и душа. Без него - очень горько.

"Печаль и скорбь, конечно. Николай Николаевич был очень пассионарным человеком. Человеком, который озвучил нашу эпоху и соединил практически три поколения", - отметил народный артист России Лев Лещенко.

Он не мечтал быть поэтом. Первое образование у Николая Добронравова - актерское, играл в Московском театре юного зрителя, снялся в нескольких фильмах. Но со словом дружил всегда. Окончил еще и педагогический институт. Писал детские сказки, пьесы, работал на радио. Там, собственно, и появилась первая его песня.

Лирик. Романтик. Он писал о том, что близко и понятно. О любви и нежности. О людях - сильных и ранимых. Выбирающих разные дороги в жизни и разные профессии. Его герои - геологи, моряки, строители, летчики, спортсмены. Он говорил - "Трус не играет в хоккей". И эта песня была сильнейшей мотивацией.

"Николай Николаевич создал гимн спорту, в частности - хоккею, великолепной пятерке нашей и вратарю, которые прославляли не только советский хоккей, они прославляли нашу Родину. И поэтому надо поклониться низко-низко Николаю Николаевичу только за эту одну его песню! Потому что трус не играет в хоккей", - сказал Александр Якушев, двукратный олимпийский чемпион по хоккею с шайбой, заслуженный тренер СССР и России.

И за всю историю Олимпиад не было более трогательной, чем "До свидания, наш ласковый мишка". Строчки его песен становились девизами: и "Главное, ребята, сердцем не стареть", и знаменитое "Чтоб тебя на земле не теряли, постарайся себя не терять".

Добронравов работал с лучшими композиторами - Таривердиев, Бабаджанян. Но главный его композитор в творчестве и жизни - Александра Пахмутова. Почти семьдесят лет они были вместе. Ты - моя мелодия, говорил он своей любимой. Объехали полмира, из-под их пера вышли почти 400 песен. А все, кто бывал у них в доме, вспоминают необыкновенно теплую атмосферу. Невероятный и, казалось, неразрывный союз.

Александра Пахмутова сегодня держалась как могла. На прощании с поэтом сегодня сквозь слезы пели.

Аплодисменты и бесконечная благодарность. Николай Добронравов подарил всем слова - которые звучат как будто свои собственные. В самые разные моменты жизни - и в радости, и в печали. И, конечно же, оставил самое главное - надежду.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр"

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