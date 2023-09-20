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Зеленский назвал условия завершения конфликта на Украине

20:52
  • среда
  • 20 сентября 2023

Глава киевского режима в очередной раз раскритиковал ООН

Для мирного урегулирования конфликтной ситуации Россия должна "немедленно" вывести свои войска с украинской территории. Об этом в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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Как отметил глава киевского режима, новая "формула-мира" включает в себя лишь два пункта: во-первых, ВС России должны "немедленно" покинуть территорию Украины; во-вторых, Москва должна вернуть Киеву контроль не только над всей государственной границей страны, но и над экономической зоной в Азовском и Черном морях.  

"Только выполнение таких двух пунктов будет иметь результатом честное, надежное и полное прекращение боевых действий", - заявил Зеленский, чьи слова приводит "Страна.ua".

При этом во время выступления украинский лидер раскритиковал ООН, подчеркнув, что события последних двух лет показали "несостоятельность" международной организации при решении глобальных проблем. По мнению Зеленского, представители мирового сообщества крайне разочарованы бездействием организации на фоне эскалации конфликта между Россией и Украиной.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что кризис на Украине будет иметь "затяжной характер". По мнению турецкого лидера, несмотря на заявления американских политиков относительно "готовности" Киева к возобновлению переговорного процесса, именно Москва является единственным участником конфликта, который, действительно, делает какие-либо шаги для инициации мирного соглашения.

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