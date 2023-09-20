США и ЕС сорвали минские соглашения

Страны "коллективного" Запада несут ответственность за развал Украины и разжигание на ее территории гражданской войны. Об этом в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Как отметил дипломат, несмотря на "решительные" заявления США и ЕС относительно украинского вопроса, представители стран Запада продолжают игнорировать Россию при обсуждении инициации мирного соглашения между Москвой и Киевом. По мнению Лаврова, высказывания американских и европейских политиков о необходимости сохранения территориальной целостности Украины противоречат решениям ООН, которые были вынесены в отношении Франции и Великобритании.

"Париж должен вернуть "французскую" Майотту в состав Союза Коморских островов, а Лондон должен уйти с архипелага Чагос и начать переговоры с Буэнос-Айресом по Мальвинским островам", - заявил Лавров, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что западные страны предпочитают не обращать внимание на "истинную цель" минских соглашений. По его словам, именно эти соглашения гарантировали Украине воссоединение с Донбассом при условии соблюдения Киевом основополагающих прав человека.

"Сорвавший их выполнение Запад несет прямую ответственность за развал Украины и разжигание там гражданской войны", - заключил министр иностранных дел.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США и ЕС ведут против Москвы войну, используя Украину в качестве "полигона" для ведения боевых действий. По мнению высокопоставленного дипломата, регулярные поставки вооружений ВСУ свидетельствуют об устремлениях западных стран одолеть Россию в зоне военной спецоперации.

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