Лавров заявил о влиянии США на внутренние дела Украины после распада СССР

Вашингтон потратил свыше пяти млрд долларов для дестабилизации ситуации на Украине в 2013 году

Американские власти начали "грубо и неприкрыто" вмешиваться во внутриполитические дела Украины сразу после развала СССР. Об этом в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"С момента распада СССР и образования на его месте независимых государств США и их союзники грубо и неприкрыто вмешивались во внутренние дела Украины", - заявил Лавров, чьи слова приводит ТАСС.

При этом глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Вашингтон никогда не скрывал свои устремления по поводу дестабилизации ситуации на Украине ради "иллюзорной" попытки ослабить Россию. По его словам, представители мировой общественности прекрасно помнят интервью заместителя главы Госдепартамента США Виктории Нуланд, в котором она призналась, что Белый дом потратил свыше пяти млрд долларов для осуществления цветной революции на Украине в 2013 году.

"Все факты инжинирования украинского кризиса давно известны, однако их пытаются всячески замолчать", - заключил глава МИД.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что западные страны несут ответственность за разжигание на территории Украины локального конфликта. По мнению высокопоставленного чиновника, американские и европейские политики намеренно сорвали реализацию минских соглашений.

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