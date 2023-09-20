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Захарова: погибшие в Карабахе миротворцы приняли удар ради мира в регионе

22:08
  • среда
  • 20 сентября 2023

Запад виновен в гибели российских военнослужащих

Погибшие в Нагорном Карабахе российские миротворцы приняли удар на себя ради обеспечения стабильности и безопасности в регионе. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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Напомним, что сегодня в Минобороны России сообщили об обстреле автомобиля миротворческого контингента. По данным ведомства, в результате инцидента все военнослужащие, находящиеся в машине, погибли.  

"Светлая память погибшим российским миротворцам, как и всегда принявшим на себя удар ради мира в регионе", - написала Захарова.

При этом представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что именно Франция и Бельгия подтолкнули Армению признать внешнеполитический суверенитет Азербайджана над территорией Нагорного Карабаха. По ее словам, такие действия ведущих стран ЕС стали косвенной причиной смерти российских военнослужащих.

Ранее в Минобороны Азербайджана сообщили, что Баку принял решение начать "антитеррористическую операцию" в Нагорном Карабахе. По данным ведомства, стратегическая цель подобной спецоперации заключается в восстановлении территориальной целостности республики. Позднее на эту информацию отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова, отметив, что Москва призывает Баку и Ереван к немедленному прекращению огня.  

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