В Киеве прогремели взрывы

Причина неизвестна

В ночь на четверг, 21 сентября, в Киеве прогремела серия взрывов. Об этом рассказали очевидцы событий.

По словам собеседников ТАСС, взрывы произошли на юго-восточном направлении. Информация о пострадавших и материальном ущербе не поступала.

Причина взрывов также пока неясна.

Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины.

20 сентября глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин заявил, что нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге загорелся из-за попадания во время ночного удара ВС России.

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