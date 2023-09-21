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Лавров пошутил об изоляции России

08:42
  • четверг
  • 21 сентября 2023

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров встретился в среду, 20 сентября, с генеральным секретарем Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмедом Абу аль-Гейтом.

Отвечая на вопрос о состоянии дел, российский дипломат заявил, что "все хорошо, только от изоляции страдаем".

В ответ на эту шутку аль-Гейт отметил, что перед переговорной Лаврова выстроилась целая очередь, сообщает ТАСС.

Попытки западных стран при помощи санкционной политики добиться изоляции России успехом не увенчались. Российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко подчеркивал, что наша страна не намерена технологически замыкаться и планирует достичь паритета с развитыми странами по критическим технологиям к 2030 году.

Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров отмечал, что "в целом на внешних контурах предпосылок по изоляции России нет и быть не может".

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