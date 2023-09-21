Российские ПВО сорвали массовую атаку дронов на Крым

Беспилотники сбиты также над Белгородской, Курской и Орловской областями

Массовую террористическую атаку на Крым сорвали силы противовоздушной обороны России. Как сообщили в Минобороны, в ночь на 21 сентября киевский режим предпринял очередную попытку совершить теракт с помощью беспилотников.

Силы ПВО сбили над акваторией Черного моря и Крымом 19 украинских дронов. По данным военного ведомства, киевский режим использовал беспилотные летательные аппараты самолетного типа.

Работала ПВО и в приграничных российских регионах. Над Белгородской, Курской и Орловской областями сбито несколько БПЛА. В Минобороны подчеркнули, что атака была пресечена.

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