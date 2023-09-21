ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Российские ПВО сорвали массовую атаку дронов на Крым

08:14
  • четверг
  • 21 сентября 2023

Беспилотники сбиты также над Белгородской, Курской и Орловской областями

Массовую террористическую атаку на Крым сорвали силы противовоздушной обороны России. Как сообщили в Минобороны, в ночь на 21 сентября киевский режим предпринял очередную попытку совершить теракт с помощью беспилотников.

В районе Севастополя сбили украинские беспилотники
Четыре российских региона атакованы беспилотниками

Силы ПВО сбили над акваторией Черного моря и Крымом 19 украинских дронов. По данным военного ведомства, киевский режим использовал беспилотные летательные аппараты самолетного типа.

Работала ПВО и в приграничных российских регионах. Над Белгородской, Курской и Орловской областями сбито несколько БПЛА. В Минобороны подчеркнули, что атака была пресечена.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Учения ПВО
Учения ПВО
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.