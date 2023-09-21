Сорвал переброску штурмовиков: новые подвиги российских военных

Они проявляют мужество и отвагу

Расчёт зенитного ракетного комплекса старшего лейтенанта Станислава Моисеенкова обеспечивал поддержку обороняющихся российских подразделений. В ходе наступления боевиков старший лейтенант с подчинёнными, оперативно меняя позиции, обнаружил и уничтожил три вражеских беспилотника.

Старший сержант Дмитрий Верхоглядов, корректируя огонь нашей артиллерии, сорвал переброску штурмовых отрядов противника к переднему краю. Продолжая наблюдение за позициями, Дмитрий не допустил передвижения подкрепления националистов, враг потерял несколько автомобилей и большое количество живой силы.

Старший матрос Станислав Баранов, передавая на командный пункт точные координаты противника, отразил неоднократные попытки нападения неонацистов. Благодаря действиям старшего матроса были уничтожены украинские склады с боеприпасами, бронетехника, враг оставил занимаемые позиции.

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