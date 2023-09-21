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Политолог Марков назвал Пашиняна "выкормышем фонда Сороса"

09:44
  • четверг
  • 21 сентября 2023

Армянский премьер уверен, что страна сможет существовать без России

Сегодня, как ожидается, начнутся переговоры представителей Баку и Степанакерта по ситуации в Нагорном Карабахе. Накануне при посредничестве российских миротворцев стороны договорились о прекращении боевых действий. На фоне событий в Карабахе на улицах Еревана проходили масштабные протесты оппозиции. Люди обвиняли власти Армении в бездействии, призывали штурмом взять здание правительства и перекрыли несколько дорог в столице. В полицейских, которые пытались утихомирить манифестантов, летели камни и бутылки. Силовики применили дубинки и задержали нескольких особенно активных участников, лишь поздним вечером протестующие начали расходиться.

О ситуации вокруг Нагорного Карабаха и роли Никола Пашиняна с ведущим программы "События. 25-й час" поговорил Сергей Марков, директор Института политических исследований.

"Пашинян проиграл вторую карабахскую войну. После этого были выборы, и большинство избирателей Армении его поддержали. Поэтому у него легитимность есть. Хотя, может быть, сейчас, после того, как он бросил все, предал Карабах, как многие считают, может быть, и свергнут его. А для нас тоже важно, что Пашинян – это выкормыш фонда Сороса и проамериканский, прозападный политик. Своей исторической миссией, как политика, считает – сбросить Карабах от Армении, улучшить отношения с Турцией и Азербайджаном, разорвать отношении с Россия. Он считает, что Армения сможет существовать без России. Макрон так считает, США так считают. Что делают СМИ Пашиняна? Они хотят Россию обвинить в том, что Армения потеряла Карабах. В России, в армянской диаспоре у Пашиняна друзей нет, они его здесь ненавидят. А Пашинян ориентируется на армянскую диаспору во Франции и США", - заявил Маркин.

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